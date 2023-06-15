Десятки людей отравились шаурмой в российском кафе

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В Российском Братске растёт число горожан, отравившихся шаурмой. Медики констатировали острую кишечную инфекцию уже у 62 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал 112.

Как сообщают местные СМИ, 12 из пострадавших - дети. 25 любителей шаурмы госпитализированы.

Все отравившиеся приобретали шаурму в одном месте - торговой точке "Хочу шаурму". Санэпидемиологи закрыли заведение на время проверки.

Санитарные врачи продолжают исследовать собранные образцы, а следователи допрашивают сотрудников и владельца забегаловки. Предприниматель задержан в рамках уголовного дела о массовом отравлении.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура так же проводит проверку. Роспотребнадзор взял пробы продуктов, кухонных поверхностей и анализы у работников.

Отмечается, что около трёх лет назад в Братске уже был подобный случай, тогда людей потравила шаурма "Доннер Кебаб", которая находилась там жена улице Кирова. После скандала заведение сменило название, но не подход к готовке.

В начале июня в России фиксировались массовые отравления от слабоалкогольного напитка "Мистер Сидр". Жертвами ядовитой разливайки стали по меньшей мере 30 человек.