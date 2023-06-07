Унёс жизнь уже 30 человек: В Казахстане ищут российский "Мистер Сидр"

Фото: omsk.bezformata.com

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщили, что в Казахстане снимают с продаж произведённый в России суррогатный слабоалкогольный напиток "Мистер Сидр". В соседней стране уже заблокировали оборот этой продукции после отравления десятков людей, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с распространяемой в средствах массовой информацией сведений о случаях отравлений и гибели людей, связанных с употреблением слабоалкогольного напитка "Мистер Сидр" производства ООО "Анди" Российской Федерации, Комитетом санитарно-эпидемиологического момента МЗ РК даны поручения в территориальные департаменты о необходимости информирования импортёров и реализаторов алкогольной продукции и временном снятии с реализации указанной продукции до выяснения обстоятельств", - сообщил руководитель управления по связям с общественностью КСЭК МЗ РК Жасулан Алпысбаев.

Он также призвал казахстанцев незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения и реализации напитка на отечественных прилавках в Комитет или территориальные подразделения по месту расположения объекта и отказаться от его покупки до выяснения обстоятельств.

Врачи отмечают, что после употребления напитка состояние большинства пациентов оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести.