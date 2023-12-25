Десятки фур почти две недели стоят на границе Казахстана с Китаем

Десятки большегрузов более 11 дней простаивают на таможенном посту Нур Жолы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".

Из-за отсутствия одобрения со стороны Комитета госдоходов десятки автотранспортных средств, среди которых крупные грузовые автомобили, нагруженные товарами казахстанских граждан, более 11 дней простаивают на границе с Китаем - таможенном посту Нур Жолы.

Отмечается, что некоторые из фур налоговики досмотрели повторно, но до сих пор не предоставили акта досмотра с указанием причин и результатов его проведения.

Заместитель председателя "Атамекен" Тимур Жаркенов обратился к председателю Комитета госдоходов Министерства финансов РК Жандосу Дуйсембиеву с письмом. В нём он обозначил жалобы бизнесменов.

"В жалобах отмечается, что без объяснения причин, на основании устных указаний должностных лиц главного диспетчерского управления сроки выпуска товаров затягиваются на одну-две недели, иногда грузы подвергаются повторным таможенным досмотрам", - отмечает Тимур Жаркенов.

По его информации, перевозчики несут убытки, связанные с таможенным оформлением, простоями, невыполнением договорных обязательств.

К примеру, ТОО "Jana Post" несёт убытки в размере 25 миллионов тенге в сутки из-за операционных расходов, штрафных санкций и потери клиентов, заказавших товары для Нового года. На сегодняшний день компания имеет 17 грузовых автомобилей, которые простаивают на границе.