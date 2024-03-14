Десять переливов произошли на дорогах в Казахстане

На дорогах в Казахстане МЧС зарегистрировано 10 переливов. Из них на трассе республиканского значения - один, ещё девять на дорогах областного и местного значения. Кроме того, зафиксирован размыв одного из путей, передаёт BaigeNews.kz.

"Жертв и пострадавших не допущено, во всех населённых пунктах имеется транспортное сообщение. Подтоплениям помимо природных факторов способствовало отсутствие или слабая пропускная способность водоотводных каналов, арыков, отсутствие арычно-дренажной системы", - сообщили представители МЧС на брифинге в СЦК.

С дорог откачано более 89 тысяч кубометров воды, во временные дамбы уложено более 2 140 мешкотар.

С начала года в Казахстане возвели 64,8 километра временных дамб и свыше 52,7 километра валов вокруг населённых пунктов. Очищено порядка 721 километра каналов и 2 296 километров арыков, свыше 15 тысяч водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами.

Ранее сообщалось о том, что паводки уже пришли в десять регионов Казахстана.