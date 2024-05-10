Деньги не должны становиться доходом крупных игроков отрасли - Олжас Бектенов главе Минсельхоз

Акиматам областей поручено обеспечить охват максимально широкого круга аграриев, сделав упор на мелкие и средние хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Поскольку все права по распределению субсидий переданы в акиматы, необходимо Вам, Айдарбек Сейпеллович, совместно с акимами регионов взять на жесткий контроль обеспечение аграриев справедливым и рациональным субсидированием. Деньги должны расширять возможности сельчан и влиять на объемы производимой продукции, а не становиться доходом крупных игроков отрасли", — отметил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Глава правительства сообщил, что в Казахстане для обеспечения весенне-полевых работ выделено 140 млрд тенге.

"Продолжена программа форвардного закупа: в текущем году на нее предусмотрено 40 млрд тенге. По моему поручению выделен дополнительный объем дизтоплива. Ведется отгрузка удобрений с отечественных заводов в рассрочку. В то же время мы ждем выполнения встречных обязательств со стороны фермеров. Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений. От аграриев поступают жалобы на нехватку удобрений на отечественных заводах. Министерству промышленности следует принять меры по увеличению объемов производства востребованных удобрений", — Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на правильном планировании посевных работ с учетом долгосрочного прогноза погоды.