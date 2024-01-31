Дело Бишимбаева: в МВД рассказали, на какой стадии находится расследование

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса сообщил о завершении расследования по данному делу и его скорой передаче в суд, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Дело завершено, сейчас находится на ознакомлении, после этого направят в суд. Как ознакомятся, там процесс такой: идёт ознакомление потерпевшей стороны и подозреваемой стороны. Процесс, думаю, практически на завершении. Полностью, на наш взгляд, следствие закончено. Мы после ознакомления направим в прокуратуру, как надзорный орган, через прокуратуру суд примет и будет решать", - сказал Ержан Саденов, отвечая на вопросы журналистов.

Также он добавил, что открытым или закрытым будет судебный процесс, будет решать судья.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев. В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.