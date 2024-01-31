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Дело Бишимбаева: в МВД рассказали, на какой стадии находится расследование

Сегодня, 12:21
АВТОР
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astanatv.kz Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21
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Фото: astanatv.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса сообщил о завершении расследования по данному делу и его скорой передаче в суд, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Дело завершено, сейчас находится на ознакомлении, после этого направят в суд. Как ознакомятся, там процесс такой: идёт ознакомление потерпевшей стороны и подозреваемой стороны. Процесс, думаю, практически на завершении. Полностью, на наш взгляд, следствие закончено. Мы после ознакомления направим в прокуратуру, как надзорный орган, через прокуратуру суд примет и будет решать", - сказал Ержан Саденов, отвечая на вопросы журналистов.

Также он добавил, что открытым или закрытым будет судебный процесс, будет решать судья.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявляли, что опасаются, что дело могут "замять". 

В суде сообщили о том, что бывшему главе МНЭ продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.

Позже стало известно, что Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью.

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