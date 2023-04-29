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Дайджест: Как прошла рабочая неделя президента Казахстана Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16
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Дайджест: Как прошла рабочая неделя президента Казахстана

Новый проект на BaigeNews.kz, рассказывает коротко, доходчиво и ёмко, о работе президента Казахстана за неделю. В этом выпуске: визит премьер-министра Чехии в Казахстан, сессия АНК, и новые назначения.

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Журналист
Сегодня, 17:16
383
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