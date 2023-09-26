Дархан Кыдырали стал депутатом Сената

Экс-министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали получил новую должность. Он стал депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Кроме того, указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Шакирова Аскара Оразалиевича.

Дархан Кыдырали родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Стамбульский университет. Доктор исторических наук, академик НАН РК.

Трудовую деятельность начал в 2000 году старшим научным сотрудником Международного Казахско-Турецкого университета им. Х.А. Ясави. Работал в данном университете ведущим научным сотрудником, руководителем аппарата, доцентом кафедры истории.

В 2005-2006 гг. трудился исполняющим обязанности доцента кафедры всемирной истории, археологии и этнологии, старшим научным сотрудником Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева.

В 2006-2007 гг. работал на должностях советника директора, заместителя директора Президентского центра культуры РК.

В 2007 году назначен советником министра образования и науки.

В 2008-2012 гг. являлся экспертом отдела внутренней политики Администрации Президента, заведующим сектором Пресс-службы Президента, заместителем Пресс-секретаря Президента.

В 2012-2014 гг. работал на должности заместителя Генерального секретаря Тюркского Совета государств.

В 2014 году назначен Президентом Международной Тюркской академии.

С июля 2016 по сентябрь 2022 года — Председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".

Указом Президента РК К. Токаева от 2 сентября 2022 года назначен министром информации и общественного развития РК.

4 апреля 2023 года Указом Президента РК переназначен министром информации и общественного развития РК.