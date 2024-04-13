Данилина и Куламбаева обыграли одну из сильнейших пар мира
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
156Фото: пресс-служба ФТК
В Токио завершились матчи квалификации "Кубка Билли Джин Кинг" между сборным Японии и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
В заключительной игре Анна Данилина в дуэте с Жибек Куламбаевой в зрелищном матче обыграли 20-ю пару мира Сюко Аояма и Эна Сибахара со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 11:9.
В стартовой игре второго дня Юлия Путинцева проиграла Нао Хибино 4:6, 6:3, 6:7 (7:9).
Таким образом, итоговый счет поединка 3:1, а это значит, что в финальный этап командного чемпионата мира пробились японки. Казахстанской команде в ноябре этого года предстоит сыграть в плей-офф "Кубка Билли Джин Кинг".
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