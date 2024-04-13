Казахстан разгромили в "Кубке Билли Джин Кинг"

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (50-я ракетка мира) сыграла свой второй матч в рамках квалификации "Кубка Билли Джин Кинг", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева встретилась на корте с японкой Нао Хибино (79-й номер WTA) и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:3, 6:7.

Счет в противостоянии стал 3-0 в пользу сборной Японии. 12-го апреля Юлия уступила Наоми Осака в двух сетах, а Анна Данилина проиграла Хибино также в двух партиях.

13-го апреля Данилина сыграет с Осака. Также в парном разряде Анна и Жибек Куламбаева проведут игру с Сюко Аояма и Эна Шибахарой.

Таким образом, казахстанки потеряли шансы попасть в финал "Кубка Билли Джин Кинг", который состоится в Севилье (Испания), и в ноябре сыграют в плей-офф с одной из проигравших команд в квалификации.