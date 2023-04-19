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Сегодня, 15:26
101
101Фото: inbusiness.kz
Даниал Ахметов рассказал о принадлежащих ему землях в ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в кулуарах правительства прокомментировал слова бывшего депутата мажилиса о том, что вся земля вокруг Усть-Каменогорска принадлежит ему, передаёт BaigeNews.kz.
"Один депутат сказал, что вся земля вокруг Усть-Каменогорска принадлежит мне. Но это не более чем бредни, я бы сказал так, ничем не подтверждённые", —сказал аким.
Ахметов добавил, что его пресс-служба и Комитет земельных отношений дали на этот вопрос исчерпывающий ответ.
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