Даниал Ахметов рассказал о принадлежащих ему землях в ВКО

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Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в кулуарах правительства прокомментировал слова бывшего депутата мажилиса о том, что вся земля вокруг Усть-Каменогорска принадлежит ему, передаёт BaigeNews.kz.

"Один депутат сказал, что вся земля вокруг Усть-Каменогорска принадлежит мне. Но это не более чем бредни, я бы сказал так, ничем не подтверждённые", —сказал аким.

Ахметов добавил, что его пресс-служба и Комитет земельных отношений дали на этот вопрос исчерпывающий ответ.