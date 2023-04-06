Дальнобойщики устроили "тихую забастовку" из-за дефицита дизтоплива

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Больше десяти большегрузных автомобилей не могли продолжить движение из-за отсутствия дизельного топлива. Фуры стояли "на приколе" в Урджарском районе области Абай. Солярка в баках закончилась, а продавать её на заправках за наличный расчёт операторы отказывались. О сложившейся ситуации с места событий корреспонденту BaigeNews.kz рассказал один из дальнобойщиков, который также оказался заложником топливного коллапса.

предоставлено героями статьи

Если дизтопливо отпускают за талоны и карты, значит, оно там есть, говорят водители. Поэтому в знак протеста они устроили "тихую забастовку". Мужчины заблокировали своей габаритной техникой подъезд к колонке дизельного топлива на единственной автозаправочной станции в районе развилки Таскескен-Аягоз в Урджарском районе.

Протестующие вели себя вежливо - не ругались и не требовали невозможного. Главной их целью было обратить внимание на проблему, на собственные топливные нужды и призвать власть и бизнес перестать игнорировать чаяния водителей дизельных авто, которые оказались в сложной ситуации.

"В последний раз я заправлялся в селе Калбатау 24 марта и направился в сторону приграничного посёлка Бахты. Там я простоял больше недели. Вчера утром выехал обратно в Семей, решил заправиться. Пока ехал по трассе, заехал на несколько АЗС, и везде мне отказывались продавать солярку. Впереди Аягоз. Многие едут туда в надежде заправиться. Но говорят, что там тоже нет солярки", - рассказал житель Семея по имени Хафис.

По словам очевидцев сложившейся ситуации, бензин продают свободно, а солярку в последние дни можно приобрести только по талонам или топливным картам.

"Я предлагал продавцам отпустить мне хотя бы 100 литров солярки по повышенной безлимитной цене – 450 тенге за литр. Всё равно отказываются продавать. Хотя для нас, казахстанцев, лимитированная цена - 260 тенге за литр", - рассказал о своей попытке добыть дизтопливо водитель из Семея.

Его коллега из Алматы Александр тоже не может заправиться вот уже вторые сутки. Двери автозаправочных станций для него закрыты.

"Четвёртого апреля вечером пытался заправиться в Алматы, по всему городу и на выезде солярки не было. Единственное, вчера, пятого апреля, с восьми утра в Капчагае выдавали по 100 литров солярки. Я "залился" и поехал дальше. По пути следования ни на одной заправке больше не было дизтоплива. В Сарыозек заезжал – ни литра не продали, в Талдыкоргане на три автозаправочные станции заезжал – то же самое. И по всей трассе такая ситуация. Сейчас вот стою в 90 км Аягоза без топлива. Что делать? Как ехать дальше? Почему нам не продают солярку? И почему водители вынуждены страдать?", - задаётся вопросами, которые пока остаются без ответов Александр, автомобиль которого со вчерашнего вечера обесточен.

В управлении предпринимательства индустриально-инновационного развития области Абай рассказали, что никаких перебоев и нареканий по случаю продажи дизельного топлива для казахстанских автомобилей в регионе не отмечалось.

По словам руководителя ведомства, Рустема Ворошилова, под ограничение попадают лишь иностранные автомобили, которые проезжают по территории нашей страны. А их с начала апреля стало очень много. После праздника Наурыз и открытия границы с Китаем, грузопоток через Бахты увеличился до 200 автомобилей в сутки по направлению в Казахстан.

"Сейчас ложится большая нагрузка на наш топливный запас. Поэтому первостепенно для нас сегодня обеспечить дизельным топливом граждан РК - казахстанский транспорт, а иностранные автомобили, которые проходят транзитом, получают топливо второстепенно – по остаточному принципу", - пояснил Рустем Нураллиевич.

Между тем близ Аягуза в степи без солярки оставались именно водители казахстанских автомобилей. Среди них бензовоз, автовозы, гружённые большегрузы. Мы попросили представителей областного управления предпринимательства связаться с водителями, которых вот уже два дня игнорируют на заправочных станция. В результате дальнобойщикам продали по 100 литров солярки на каждого.

Напомним, ранее дифицит топлива наблюдался в Алматы. В акимате объяснили это тем, что шымкентский НПЗ встал на капремонт. Позже в АЗРК напомнили об ответственности заправок за ограничение реализации ГСМ.