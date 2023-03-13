Cтало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе - Токаев

Токаев отметил, что в последнее время устанавливают памятники личностям, известным только в одном регионе, передаёт BaigeNews.kz. Об этом президент сообщил в ходе совещания с участием Премьер-Министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.По его мнению, местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать.

"Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания", - заявил глава государства.

Кроме того, президент обратил внимание на то, что открываются памятники и бюсты деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях.