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Cтало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе - Токаев Сегодня, 15:42
263
Сегодня, 15:42
263

Cтало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе - Токаев

Токаев отметил, что в последнее время устанавливают памятники личностям, известным только в одном регионе, передаёт BaigeNews.kz. Об этом президент сообщил в ходе совещания с участием Премьер-Министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.По его мнению, местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать.

"Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания", - заявил глава государства.

Кроме того, президент обратил внимание на то, что открываются памятники и бюсты деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях.

"Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", - добавил Токаев.

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#памятники #совещание #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:42
263
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