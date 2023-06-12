Чёрные даты истории: дни, когда в Казахстане объявляли День траура

Фото: akorda.kz

11 июня Касым-Жомарт токаев подписал указ об объявлении траура 12 июня в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара в области Абай.

В истории современного Казахстана, начиная с 2006 года, общенациональный траур объявлялся 12 раз (с учётом траура 12 июня 2023 года), передаёт BaigeNews.kz.

В нашей стране день траура объявляет президент страны своим указом. Решающую роль, как правило, играют масштабы трагедии, количество погибших и широкий отклик трагедии. В День траура на зданиях государственных органов приспускают флаги, а СМИ рекомендуют воздержаться от размещения материалов развлекательного характера.

В первый раз в нашей стране национальный траур объявили 20 сентября 2006 года. Тогда после взрыва метана сентября на шахте имени Ленина в Карагандинской области в пожаре погиб 41 горняк.

Через полтора года трагедия в регионе повторилась. 11 января 2008 года объявили Днём траура, из-за взрыва на угольной шахте "Абайская" в Карагандинской области, оборвавшем жизни сразу 30 шахтёров.

Третьим трагическим памятным днём в истории Казахстана стало 11 марта 2010 года. В Кызылагаше прорвало плотину. Тот паводок стал одним из самых разрушительных в истории нашей страны. При наводнении погибли 45 человек, среди которых было 11 детей.

В 2012 году День траура в Казахстане объявляли дважды. 5 июня – в связи с трагическими событиями на заставе "Арканкерген", где 28 мая были убиты 14 пограничников и егерь.

25 декабря в Шымкенте крушение потерпел самолёт Ан-72, на борту которого находились 27 пограничников, включая семь членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

Следующий национальный траур по погибшим объявили чуть больше чем через месяц - 31 января 2013-го и тоже из-за авиакатастрофы. В Алматинской области возле посёлка Кызылту упал самолёт Chellenger-200, выполняющий выполнял рейс "Кокшетау – Алматы". Погибли 16 пассажиров и пять членов экипажа. Среди жертв авиакатастрофы были 20 казахстанцев и один гражданин Кыргызстана.

9 июня 2016 года в Казахстане вспоминали погибших в результате вооруженного нападения группы людей на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. Тогда погибли несколько человек, трое из них – военнослужащие.

Днём памяти по погибшим в крушении самолёта Fokker-100 авиакомпании Bek Air объявили 28 декабря 2019 года. Сообщалось, что рейс из Алматы в Нур-Султан потерял высоту при взлёте и пробил бетонное ограждение.

13 июля 2020 года все флаги в Казахстане приспустили в память о жертвах пандемии COVID-19.

В 2021 году Днём общенационального траура в связи с трагическим происшествием Жамбылской области объявили 29 августа. Возгорание возле одного из складов на территории воинской части в Байзакском районе привело как минимум к десяти взрывам, в результате которых погибли 12 человек.

Начало января 2022 года для стало одной из самых драматических страниц в истории современного Казахстана. В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Днём общенационального траура президент Казахстана объявил 10 января 2022 года.

12 июня 2023 в Казахстане объявлен Днём национального траура из-за большого числа жертв лесного пожара в Абайской области. Президент страны подписал указ о посмертном награждении 14 погибших работников лесничества.

О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. За несколько дней огонь распространился более чем на 60 тысяч гектаров.