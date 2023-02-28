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brod.kz Сегодня, 17:25
506
Сегодня, 17:25
506
Фото: brod.kz

"Чувствую себя шваброй" - Жания Джуринская

Звезда молодёжных отечественных сериалов Жания Джуринская призналась в Instagram, что в подростковом возрасте она сильно комплексовала из-за своей внешности, чувствуя себя "голой и шваброй", передаёт BaigeNews.kz.

"Мам, я стесняюсь носить короткое и высокие каблуки, чувствую себя голой и шваброй. Давай возьмем поскромнее", - говорила я в школе. И всю свою жизнь, и до сих пор учусь принятию себя, своего тела и внешности! Как видите, сейчас я справляюсь на ура", - разоткровенничалась актриса.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Джуринская Жания Алихановна (@djurinskaya)

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#Жания Джуринская #внешность #признание
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:25
506
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