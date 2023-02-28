"Чувствую себя шваброй" - Жания Джуринская

Звезда молодёжных отечественных сериалов Жания Джуринская призналась в Instagram, что в подростковом возрасте она сильно комплексовала из-за своей внешности, чувствуя себя "голой и шваброй", передаёт BaigeNews.kz.

"Мам, я стесняюсь носить короткое и высокие каблуки, чувствую себя голой и шваброй. Давай возьмем поскромнее", - говорила я в школе. И всю свою жизнь, и до сих пор учусь принятию себя, своего тела и внешности! Как видите, сейчас я справляюсь на ура", - разоткровенничалась актриса.