Чтобы не было мучительно больно: как правильно встречать високосный год

Многих интересует вопрос о том, как встретить високосный год, чтобы он принёс в дом достаток и благополучие. Издавна считалось, что такие года не всегда складываются благоприятно. Есть несколько секретов о том, как подготовиться к празднованию и что сделать для того, чтобы високосный год оказался счастливым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vplate.ru.

Как подготовиться к празднованию?

Високосным считается год, имеющий не 365, а 366 дней. Впервые этот термин ввел Юлий Цезарь, чтобы скорректировать несовпадение в часах. Для этого астрономы Рима предложили увеличивать каждый 4-й год на один день. Такое нововведение начали называть "bis sextus", оно позже трансформировалось в понятие "високос".

Чтобы високосный год оказался благоприятным, следует заранее подготовиться к его встрече. Многих интересует вопрос, как правильно встречать праздник и что нужно сделать перед наступлением этого дня.

Итак, перечислим основные пункты.

Избавиться от всех долгов. Это значит, что нужно оплатить все счета, отдать деньги, взятые в долг.

Отпустить обиды. Чтобы этот год обошелся без ссор и размолвок, нужно помириться с тем, кто был обижен.

Для того чтобы в доме царили порядок и гармония, нужно сделать генеральную уборку. В канун праздника из дома рекомендуется выбросить ненужный хлам и очистить его от всего лишнего. Это позволит не только избавиться от кучи ненужного хлама, но и даст возможность появиться чему-то новому. Занимаясь уборкой жилища, стоит помнить, что мусор непосредственно перед наступлением високосного года не выносят, иначе вместе с ним из дома можно вынести деньги и домашнее благополучие. Желательно, чтобы 31 декабря дом уже был убран, ведь по поверью уборка жилища в такой день принесет нестабильность и заботы на весь год.

Для финансового благополучия и стабильности рекомендуется сделать пожертвования, раздать милостыню и т.д.

Встречать високосный год рекомендуется в новых нарядах и красивых украшениях. Цвета одежды лучше выбирать спокойные и не использовать кислотные оттенки. Старые обувь и вещи накануне нужно выбросить, чтобы с ними ушли все неприятности. Встречать грядущий год можно в традиционных шапках-колпаках. Садятся за стол в головных уборах и под звон курантов загадывают желание, прося грядущий год принести позитив.

Подводя итоги уходящего года, следует наметить планы на наступающий. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января следует запомнить сон, он может показать, каким будет наступающий високосный год.

Существуют народные приметы о том, как отмечать високосные годы, следуя которым можно избежать беды и привнести в дом достаток.

Перед встречей Нового года необходимо проверить свой кошелек, в нем обязательно должны быть крупные купюры. Также рекомендуется положить монетку в карман, это позволит привлечь деньги.

Чтобы богатство не покидало дом, нужно положить монетку на порог дома.

Новогодняя елка должна быть красиво украшена. В качестве дополнения на нее вешают несколько купюр, которые будут привлекать достаток.

Накрывая стол для празднования, следует поставить на него лучшую посуду. Ни в коем случае на него не ставят битые тарелки и прочие вещи с трещинами и сколами.

Хлеб нужно нарезать заранее. По преданию его нельзя нарезать после заката солнца.

Также по поверью 1 января не следует заниматься уборкой, глажкой и иными домашними работами. Даже посуду лучше вымыть уже после полудня. В этот день нельзя ругаться, иначе весь год будет неудачным.

Напомним, ранее BaigeNews.kz рассказывал, в чём лучше всего встречать Год Дракона и как не переесть в новогоднюю ночь.