Эксперты рассказали, в чём встречать Новый год чтобы привлечь удачу

Зелёный Деревянный Дракон – под его знаком, согласно восточному календарю, пройдет грядущий 2024 год. Из всего двенадцатилетнего цикла именно это время считается наиболее удачным для новых начинаний и достижения успеха. Однако чтобы заручиться поддержкой хозяина года следует знать, что в чем встречать новогоднюю ночь и какие блюда должны оказаться на праздничном столе, передает BaigeNews.kz.

Одежда

Наряд играет немаловажную роль. Главное определиться с выбором цветовой гаммы. И в первую очередь стоит рассмотреть золотую и красную. В Китае эти цвета прочно ассоциируются с процветанием, изобилием и богатством. Отлично подойдет для первой ночи года и серебро. К одежде зеленых и фиолетовых тонов присмотреться тоже можно. А вот, чего Дракон не потерпит, так это желтого и белого. Считается, что они могут притянуть неудачу. Если же в гардеробе не оказалось одежды счастливых цветов, подойдут и яркие украшения.

"Обыграем ситуацию: вы не успели купить или сшить необходимое платье. Или у вас не было денег на наряд. Не делайте из этого катастрофы. Можно создать модный образ в два счета. У каждого, думаю, в гардеробе найдется рубашка размера оверсайз. Облачайтесь в нее. На шее можно разместить какое-нибудь массивное украшение. И крупные серьги. Также можно использовать перья", - советует дизайнер Юлия Кизилбаева.

Стол

Со столом куда проще. Обычно готовят то, что предпочитает есть символ года. Дракон любит разную пищу, свежую и натуральную. Не стоит забывать о его хищной натуре. Поэтому в списке блюд обязательно должно присутствовать мясо. Нет разницы, как вы его приготовите. Только не используйте консервы. Отлично к столу подойдут рыба и морепродукты. А на гарнир – рис, символ изобилия и богатства.

Фрукты рекомендуют выбирать тропические. Побольше цитрусовых, яблок и груш. Овощи и зелень тоже в почете. Их принято ассоциировать с развитием и ростом. Но постарайтесь избегать грибов, копченных или вареных колбас, куриного мяса и крольчатины. Кролик – символ года уходящего. Такое отношение к нему может попросту оскорбить Дракона.

"Уже известно, что один из главных цветов этой новогодней ночи - зеленый. Но могут подойти и оттенки: терракотовый, песочный, кремовый и даже бежевый. Это не означает, что в такой гамме обязательно должна быть скатерть или посуда, акцентировать внимание можно и на декоративных элементах. Идеально для сервировки праздничного стола подойдут фигурки с символом года. Дракон в культуре Востока традиционно ассоциируется с достатком и щедростью. В реалиях нашего климата хорошо на столе будут смотреться еловые веточки и шишки", - говорит фотограф и дизайнер Карине Осиева.

Ну и самое главное – нужно обязательно настроиться на позитивные мысли. Чаще проговаривайте про себя цели, поставленные на 2024-й, и забудьте все плохое, что произошло с вами в этом году. И тогда воплотить в жизнь получится самые смелые мечты. Только не нужно действовать нахрапом и наглостью. Четкий план – основной залог будущего успеха.