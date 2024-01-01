Что отметил Токаев в новогоднем обращении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом и пожелал счастье и радости каждой семье, передаёт BaigeNews.kz.

"Привлечены миллиарды долларов иностранных инвестиций, в результате чего открыты необходимые стране предприятия, созданы новые рабочие места. Всестороннюю поддержку получил малый и средний бизнес, который является главной движущей силой национальной экономики. Продолжается работа по возврату незаконно приобретенных экономических активов. Возвращенные государству средства уже идут на благо народа, к примеру, на строительство школ. Добросовестным аграриям будут переданы не используемые долгие годы миллионы гектаров земельных угодий", - подвел итоги прошлого года глава государства.

По его словам, провозгласив ключевой задачей государственной политики обеспечение верховенства закона и порядка, приняты конкретные меры в этом направлении. Запущены крупные проекты в сферах образования и здравоохранения, начат переход к новой экономической модели, основанной на принципах справедливости. Все эти важные шаги нацелены на повышение качества жизни граждан.

Глава государства отметил людей труда.

"Созидательный потенциал нашей нации нашел свое воплощение в трудовых подвигах рабочих, инженеров, фермеров и крестьян, беззаветной службе Родине военнослужащих и сотрудников сил правопорядка, успешных проектах предпринимателей, общественно полезных трудах ученых, творчестве деятелей культуры. Сегодня истинными героями нашего времени стали профессионалы своего дела – педагоги, медицинские работники и все люди труда", - сказал он.

Также Токаев заявил, что пример солидарности и взаимной поддержки показали добрые дела волонтеров, меценатов, героические поступки спасателей и просто неравнодушных граждан.

В завершении новогоднего поздравления президент Казахстана поблагодарил тех соотечественников, кто находится на службе в новогоднюю ночь.