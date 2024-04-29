Что изменится со сменой инвестора на предприятии Qarmet, рассказали в Минпромышленности

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на правчасе в мажилисе рассказал, как изменится деятельность Qarmet (Карагандинского металлургического комбината) на фоне смены инвестора, передает корреспондент Baigenews.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что на Qarmet трудятся более 30 тысяч человек.

"Андрей Лаврентьев (председатель совета директоров АО "Qarmet") пообещал инвестировать 33,5 млрд тенге. Куда мы направим эти деньги? Во-первых, это связано с улучшением экологи. Например, сейчас доменная печь работает только на угле. Планируется перевод его на газ. Согласно плану мы завершим эту работу в следующем году. Это скажется позитивно на экологии города. Это связано с сокращением использования угля на этом предприятии", - заявил министр.

В планах также расширить производственную линейку предприятия и выпуск особенного бренда стали.