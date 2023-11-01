Что говорят иностранные эксперты о визите Макрона в Казахстан

В Казахстан с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Накануне встречи зарубежные эксперты высказали своё мнение касательно данного визита, передаёт BaigeNews.kz.

Профессор кафедры международных отношений Университета Ратгерс (США) Майкл Росси считает, что визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан 1 ноября подчеркивает растущее значение Центральной Азии для Европы.

"Регион обладает потенциалом для обеспечения энергетической безопасности, поставок редкоземельных элементов и геополитического баланса. В условиях борьбы великих держав за влияние в Центральной Азии, расширенное участие Франции может обеспечить сбалансированный геополитический ландшафт. Отказ Казахстана поддержать вторжение России в Украину и соблюдение западных санкций подчеркивают этот потенциал", - написал профессор в своём Твиттере.

Политический аналитик, специализирующийся на Восточной Европе и Центральной Азии, Люк Родехеффер перед визитом Эмманюэля Макрона в Казахстан в своём Твиттере отметил, что рассмотрение Казахстаном вопроса строительства атомной электростанции предоставляет Франции, ядерной державе, прекрасную возможность для сотрудничества

"Неиспользованные запасы углеводородов и потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана могут стать решением проблем в области энергетики для Европы. Я предвижу, что данный вопрос станет ключевой темой обсуждения во время предстоящего визита президента Макрона в Центральную Азию", - сказал аналитик.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.