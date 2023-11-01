Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел с официальным визитом в Астану
1 Ноября, 10:30
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1 Ноября, 10:301 Ноября, 10:30
572Фото: primeminister.kz
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе краткой беседы глава Правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнёрства между Астаной и Парижем.
Как сообщили в Акорде, планируется, что Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.
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