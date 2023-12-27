Что чаще всего покупали казахстанцы на маркетплейсах в 2023 году?

Долю электронной торговли в Казахстане к 2027 году намерены увеличить с 13,4% до 16%, передает BaigeNews.kz. Такие планы ставит министерство торговли и интеграции.

В развитых странах этот показатель опережает наш: в Южной Корее он равен 28%, в Китае 27,6%, а в Великобритании 26,5%. Поможет, если не выйти в лидеры, то приблизится к ним, расширение линейки отечественных товаров на популярных маркетплейсах. Этому сейчас уделяют особое внимание.

"Сегодня на маркетплейсе Clever Market выведен баннер на казахстанскую продукцию, предоставлен приоритет в выводе результатов поиска сначала казахстанской продукции. Продолжается представление казахстанских экспортеров в крупных мировых маркетплейсах. Так в этом году на Alibaba дополнительно выведено 70 компаний. В целом на этой площадке представлены 7500 товаров", - сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции.

Особенно ценят казахстанскую продукцию в Китае. На крупной торговой площадке JD.com в этом году даже открыли так называемый павильон. Ассортимент небольшой – всего 25 разновидностей товара. Однако на него подписаны более миллиона человек.

Популярность маркетплейсов резко возросла три года назад, во время пандемии. Людям запретили покидать дома, пришлось искать способы выживания. Сначала внимание акцентировали в основном на доставке еды. Но потом многие поняли, что на шоппинг гораздо удобнее выходить в интернет, а не в торговые центры. Коронавирус, в итоге, победили, а вот привычка запасаться осталась. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания, косметика и лекарства. Так выглядит топ самых популярных позиций. А перед праздниками этот перечень может кардинально измениться.

"Рост электронной коммерции в праздничный сезон может объясняться тем, что потребители ищут в интернете выгодные предложения для оптимизации своих бюджетов, особенно с учетом сохраняющейся динамики в более широкой экономической ситуации. Инфляция, несмотря на признаки замедления, накладывает отпечаток на стоимость подарочных товаров, создавая сдвиг в сторону поиска выгодных цен. При этом укрепление рынка труда и рост заработной платы могут побудить людей к более активному участию в праздничных подарочных и декоративных инициативах", - рассказывает аналитик Freedom Finance Global Елдар Шакенов.

По итогам прошлого года доля электронной торговли в Казахстане приблизилась к двум триллионам тенге. Цифры 2023-го, как отметили в пресс-службе профильного министерства, еще считают. Как и то, сколько казахстанцы отдали продавцам за последние 12 месяцев. Но на примере двух крупных торговых площадок можно сказать, что такого рода коммерция набирает силу. В сентябре, на маркетплейсе Wildberries было зарегистрировано более 55 тысяч казахстанских продавцов. На OZON число таких превысило 36 тысяч. А их совокупные продажи составили порядка 4 миллиардов тенге.

Будущее электронной коммерции в Казахстане многообещающее. Хотя бы из-за главного преимущества. Продавцу не нужно тратиться на аренду помещения, складские услуги и зарплату работников. Главное зарегистрироваться, найти поставщика и представить товар. Дальше дело уже за спросом. А он, можно не сомневаться, будет. Ежедневно услугами электронных площадок пользуются миллионы человек.

И тут важно не забыть о чувстве меры. Маркетплейсы умело манипулируют человеческим сознанием. Создавая ощущение ограниченного количества товара или заведомо ложного рейтинга, пользователя могут буквально заставить потратить последние деньги.

Напомним, два месяца назад министерство торговли рекомендовало снимать на видео процедуру проверки товаров с маркетплейсов. Поводом для этого стали неоднократные жалобы на качество выдаваемых товаров и сложные процедуры возврата.