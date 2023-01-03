ЧС в Экибастузе: сотрудники ДЧС привлечены к ликвидации последствий аварии

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Сотрудники ДЧС Павлодарской области привлечены к ликвидации последствий аварии, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, 30 декабря ушедшего года в городе Экибастуз был повреждён технический водопровод, предназначенный для ТЭЦ. Совместными усилиями коммунальных служб и ДЧС Павлодарской области повреждение удалось максимально оперативно устранить.

31 декабря аким Павлодарской области Асаин Байханов провёл выездное совещание, оперативный штаб выработал чёткий алгоритм действий.

Сообщается, что сегодня утром 58 человек (персонал экибастузского ГКП "Горводоканал" и Департамента по ЧС Павлодарской области), 19 единиц специализированной техники приступили к замене повреждённой части водопровода.

К слову, с шести утра третьего января спасатели Экибастузского гарнизона откачивают воду на повреждённом участке. Одновременно им приходится заделывать повреждения в трубе диаметром 500 мм. В 11 утра работники "Горводоканала" и ТОО "Инженерные сети" приступили к замене повреждённой трубы.

Отметим, для жителей развернули пункт обогрева на базе вахтовки и командно-штабной машины (КУНГ). Также волонтеры "Vita" организовали горячее питание. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.