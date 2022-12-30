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акимат Павлодарской области Вчера, 23:16
188
Вчера, 23:16
188
Фото: акимат Павлодарской области

В Экибастузе снова произошла коммунальная авария

При проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" Экибастуза был поврежден технический водопровод d500 мм, предназначенный для ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате Павлодарсой области сообщили, что с системой обеспечения города питьевой водой данное повреждение не связано.

"На 22:11 30.12.2022 ТЭЦ работает в штатном режиме, запас воды на ТЭЦ достаточный для бесперебойной работы. На месте аварии работают специалисты ГКП "Горводоканал", планируемое время устранение повреждения до 01.00 часов 31 декабря 2022 года", - отметили в акимате.

На месте аварии в городе Экибастуз находятся аким области Асаин Байханов, его первый заместитель Хасар Хабылбеков, аким города Экибастуз Аян Бейсекин, начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев, мобилизованы ресурсы службы ЧС, ГКП "Горводоканал", ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

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#ТЭЦ #авария #авария на ТЭЦ #Экибастуз
BaigeNews.kz
Вчера, 23:16
188
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