Чрезмерных полицейских сил в Казахстане нет - МВД
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Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на брифинге в правительстве ответил на критику о том, что в Казахстане большое количество полицейских на душу населения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Марат Кожаев признал, что шесть-семь лет назад количество полицейских сил в Казахстане на 100 тысяч населения превышало показатели развитых стран.
"Мы отказались от многих функций несвойственных полиции. К примеру, охрана многих объектов сейчас отдана частным организациям. Даже самая наболевшая тема – приём экзаменов – всё это отдали "Правительству для граждан", и мы там сейчас не присутствуем. Мы отдавали в конкурентную среду именно несвойственные полицейским функции. И сегодня на 100 тысяч населения в Казахстане приходится порядка 383 полицейских. Это среднеевропейское значение", - заявил он.
По словам вице-министра, в Казахстане, как и во всём мире, госучреждения, особо важные стратегические объекты охраняют полицейские. Речь идёт о периметре правительственного здания, резиденции главы государства.
"Поэтому здесь находится не чрезмерное, но достаточное количество полицейских, необходимых для обеспечения безопасности и правопорядка... Но сейчас в Казахстане, я вас заверяю, среднеевропейская цифра полицейских на 100 тысяч населения. Чрезмерных полицейских сил нет", - резюмировал вице-министр.
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