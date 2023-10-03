Чрезмерных полицейских сил в Казахстане нет - МВД

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на брифинге в правительстве ответил на критику о том, что в Казахстане большое количество полицейских на душу населения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Марат Кожаев признал, что шесть-семь лет назад количество полицейских сил в Казахстане на 100 тысяч населения превышало показатели развитых стран.

"Мы отказались от многих функций несвойственных полиции. К примеру, охрана многих объектов сейчас отдана частным организациям. Даже самая наболевшая тема – приём экзаменов – всё это отдали "Правительству для граждан", и мы там сейчас не присутствуем. Мы отдавали в конкурентную среду именно несвойственные полицейским функции. И сегодня на 100 тысяч населения в Казахстане приходится порядка 383 полицейских. Это среднеевропейское значение", - заявил он.

По словам вице-министра, в Казахстане, как и во всём мире, госучреждения, особо важные стратегические объекты охраняют полицейские. Речь идёт о периметре правительственного здания, резиденции главы государства.