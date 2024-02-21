ЧП на "Майкаинзолото": эксперты предупреждают о рисках при проведении спасательных работ

С начала поисково-спасательных работ на руднике АО "Майкаинзолото", МЧС РК, ДЧС Павлодарской области и Ассоциация аварийно-спасательных служб регулярно консультировались с международными специалистами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Международные специалисты отмечают, что подобных чрезвычайных ситуаций у них зарегистрировано не было. Но были зарегистрированы обрушения шахт с другими особенностями. Отзывы зарубежных специалистов на действия спасателей из Казахстана – положительные. Отмечен колоссальный объем проведенных работ, с привлечением максимальных сил и средств, которые можно было использовать при имеющихся характеристиках грунта. Все привлеченные международные эксперты отмечают дальнейший риск проведения работ, так как работы на объекте осложняются крайне нестабильным состоянием почвы, постоянным осыпанием грунта с откосов воронки, и возможных пустот под воронкой, что увеличивает риск дальнейших обвалов и соответственно, риск для спасателей", - сообщили в ведомстве.

Консультативные работы проведены Департаментом по ликвидации чрезвычайных ситуации МЧС РК с начальником управления по аварийно-спасательным работам МЧС РФ, с исполняющим обязанности начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуации МЧС Республики Узбекистан, с заместителем центра подготовки спасателей МЧС Киргизкой Республики, с начальником управления аварийно-спасательных работ МЧС Республики Беларусь по вопросу имеющихся технологий и обмену опытом проведения подобных поисково-спасательных операций.

Аналогичная работа проведена Департаментом по ЧС Павлодарской области. Проводились консультации с начальником управления международных ликвидаций ЧС Департамента ликвидации ЧС МЧС РФ, с МЧС Республики Беларусь, с начальником управления по аварийно-спасательным работам ДЛСЧ МЧС РФ, с начальником Минского центра Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Республики Беларусь, с экс. заместителем Министра по ЧС Киргизкой Республики.

Подобная работа была проведена и Ассоциацией аварийно-спасательных служб Республики Казахстан. Проводились консультации с зарубежными партнерами - ведущими профессиональными аварийно-спасательными (горноспасательными) службами и партнерами из ЮАР, России, Канады.

Напомним, трагедия произошла ночью 4 января. Недалеко от рудника "Майкаинзолото" в Павлодарской области под землю рухнул автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили обнаружили почти сразу в песке. Ещё двух человек и сам автобус ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.