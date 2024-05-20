Международный IT-форум отменили в Казахстане

В связи с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева об отказе от крупных мероприятий ввиду сложной ситуации с наводнением в стране, принято решение отменить Международный ІТ-форум Digital Bridge 2024, проведение которого было запланировано на 5-7 сентября текущего года в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

"В текущем году весенние паводки стали наиболее крупным по масштабу стихийным бедствием в Казахстане за последние 80 лет. В связи с этим, с целью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны, глава государства поручил правительству отказаться от проведения запланированных имиджевых и других крупных мероприятий", - сообщили в ведомстве.

Digital Bridge, который должен был состояться в этом году в шестой раз, стартовал в 2018 году и стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии.

Следует отметить, что в 2020 году форум также был отменен из-за чрезвычайной ситуации - глобальной пандемии COVID-19.