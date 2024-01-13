Число рейсов в Астану и Алматы увеличилось в аэропорту Актобе

Аэропорт Актобе в прошлом году обслужил более 900 тысяч пассажиров, по сравнению с 2022 годом больше на 142 тысячи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани города.

"За 2023 год обслужено 4,1 тысяич рейсов, что больше на 92 рейса по сравнению предыдущим годом. Обработано 11 тысяч тонн груза, что больше на 3,5 тысяч тонн. На сегодняшний день в аэропорт Актобе выполняются пассажирские рейсы в 9 направлениях, из них 5 внутренних (Астана, Алматы, Актау, Атырау, Туркестан) и 4 международных (Стамбул, Шарм – Эш – Шейх, Доха, Пхукет) направлений. Грузовые рейсы выполняются преимущественно в 3 страны: Турция, Китай и ОАЭ. 27 октября 2023 года открыты рейсы в Доху авиакомпанией FlyArystan.

Рейсы в Алматы увеличены с 16 рейсов в неделю до 23 рейсов в неделю, в Астану с 25 рейсов в неделю до 33 рейсов, а также в Анталью с 4 рейсов в неделю до 9 рейсов", — говорится в сообщении.

В целом с 2020 года открыты международные регулярные рейсы в Нукус, Тбилиси, Стамбул, Казань, Баку, чартерные рейсы в Дубай, Рас – Эль – Хайма, Доха, Пхукет.