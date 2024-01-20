Число инвестпроектов по энергетике вырастет в Казахстане

В Казахстане качественно нарастят количество инвестпроектов в энергетике и других отраслях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Реализацию инвестпроектов в сфере энергетики рассмотрели на заседании Совета по привлечению инвестиций, проведенного под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

В рамках общенационального пула инвестпроектов в Казахстане на сегодня предусмотрена реализация 61 крупного проекта. Среди них строительство объектов ВИЭ, ТЭЦ, запуск газовых и гидроэлектростанций. Отмечено, что показатели за 2023 год свидетельствуют о налаженной работе по привлечению инвестиций. Госорганам поручено усилить взаимодействие с инвесторами и обеспечить ввод проектов в установленные сроки.

Также были подняты вопросы привлечения инвестиций в регионы. Так, в 2023 году в Жетісу ввели в эксплуатацию все запланированные 47 инвестиционных проектов на 52,8 млрд тенге, благодаря чему в области создано свыше 1 200 рабочих мест. В том числе в рамках общенационального пула реализовали 10 крупных проектов. Среди них ветряная электростанция мощностью 50 мегаватт, завод по производству промышленных аккумуляторов, мультимодальный транспортно-логистический центр и др.

Вопросы реализации инвестиционных проектов будут на регулярной основе рассматриваться на заседаниях Инвестиционного штаба.