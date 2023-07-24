Число госпитализированных из-за прорыва трубы в ТЦ выросло до десяти

"В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести", — рассказала она.

Иванова также добавила, что прорыв трубы произошел на цокольном и подвальном этажах.

Накануне в торговом центре на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. По данным прокуратуры, все погибшие — женщины. Ранее в МЧС сообщали, что госпитализировали девять человек.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся допросы руководства и сотрудников, отвечающих за эксплуатацию инженерных систем, соблюдение требований безопасности, а также находившихся на рабочих местах в момент ЧП.

Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома.