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© РИА Новости / Григорий Сысоев Сегодня, 05:33
117
Сегодня, 05:33
117
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Число госпитализированных из-за прорыва трубы в ТЦ выросло до десяти

Число госпитализированных после прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве увеличилось до десяти человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести", — рассказала она.
Иванова также добавила, что прорыв трубы произошел на цокольном и подвальном этажах.
Авария в ТЦ "Времена года" в Москве.
 
 
Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома.
В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.
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Сегодня, 05:33
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