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  • В затопленном кипятком торговом центре в Москве нашли тела четверых погибших
Александр Щербак / ТАСС Вчера, 22:48
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Вчера, 22:48
277
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В затопленном кипятком торговом центре в Москве нашли тела четверых погибших

Стало известно, что в результате ЧП в московском ТЦ "Времена года" погибли четыре человека. Информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

В ТЦ на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП погибли четыре сотрудника магазина на минус первом этаже здания. Около двадцати человек в течение длительного времени оставались заблокированными в помещении и не могли выйти из-за кипятка и пара. По словам очевидцев, звуковых оповещений о ЧП в торговом центре не было. Возбуждено уголовное дело. 

 Изначально городские СМИ сообщили об одном погибшем, но позже число жертв выросло.

"Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", — написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По данным Shot, все четверо погибших работали в магазине "Глобус Гурмэ". Гастроном находится на минус первом этаже торгового центра. Спасатели уже извлекли тела жертв.

Всего из-за прорыва трубы пострадали около 70 человек.

Из-за льющейся воды порядка 20 человек были заблокированы внутри ТЦ. Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы передавало, что они находятся "в безопасном помещении". К настоящему моменту эти люди уже покинули здание. Telegram-канал Mash также сообщал, что на втором этаже был слышен запах аммиака. По предварительной версии, произошла утечка из холодильников.

Городские службы работают над ликвидацией последствий прорыва трубы.

Управление СК России по Москве возбудило дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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Вчера, 22:48
277
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