Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Павлодаре
Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
264Фото: baigenews.kz
В Павлодаре ребёнок упал из окна пятого этажа жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.
По информации службы "103", 4-летнюю девочку доставили к медикам 9 мая в 14:10. Ребенок упал с пятого этажа.
"Девочку госпитализировали в травматологическое отделение, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга", - пишет издание.
Сейчас у девочки состояние средней степени тяжести.
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