Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Павлодаре

В Павлодаре ребёнок упал из окна пятого этажа жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

По информации службы "103", 4-летнюю девочку доставили к медикам 9 мая в 14:10. Ребенок упал с пятого этажа.

"Девочку госпитализировали в травматологическое отделение, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга", - пишет издание.

Сейчас у девочки состояние средней степени тяжести.