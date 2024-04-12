Четыре скважины подтопило в Атырауской области
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
162Фото: МЧС РК
В Атырауской области паводковые воды подтопили четыре скважины, передаёт BaigeNews.kz.
"На месторождении "Восточный Уаз" три скважины: №101, №106, №116 (АО "Эмбамунайгаз" Нефтегазодобывающее управление "Кайнармунайгаз") – ведутся работы по засыпке грунта поверх мешков с песком, уложенных рядом с плотиной, а также перекачка воды в реку Сагиз насосом НБ-50 (4 человека и 2 спецтехники продолжают работу)", - сообщили в МЧС РК.
На месторождении "Жана Макат" подтоплена скважина № Е7 (ТОО "5А Ойл"). Там завершены работы по возведению и восстановлению обвалований.
Объекты своевременно обесточены и герметизированы.
По данным МЧС, ситуация на остальных месторождениях области стабильная и находится на постоянном контроле.
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