Четыре скважины подтопило в Атырауской области

В Атырауской области паводковые воды подтопили четыре скважины, передаёт BaigeNews.kz.

"На месторождении "Восточный Уаз" три скважины: №101, №106, №116 (АО "Эмбамунайгаз" Нефтегазодобывающее управление "Кайнармунайгаз") – ведутся работы по засыпке грунта поверх мешков с песком, уложенных рядом с плотиной, а также перекачка воды в реку Сагиз насосом НБ-50 (4 человека и 2 спецтехники продолжают работу)", - сообщили в МЧС РК.

На месторождении "Жана Макат" подтоплена скважина № Е7 (ТОО "5А Ойл"). Там завершены работы по возведению и восстановлению обвалований.

Объекты своевременно обесточены и герметизированы.

По данным МЧС, ситуация на остальных месторождениях области стабильная и находится на постоянном контроле.