Четыре котла из шести работают на ТЭЦ-2 "Арселор Миттал Темиртау"

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК.

Руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля посетило Карагандинские теплоэлектроцентрали, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В поле зрения проверяющих попали ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау" и ТЭЦ-3 АО "Караганда-Энергоцентр".

"На ТЭЦ-2 проведен осмотр основного оборудования котельного и турбинного цехов. В настоящее время в работе четыре котла из шести. Котел № 2 находится в ремонте до 10 января 2023 года. Для устранения дефектов на вспомогательном оборудовании остановлен котел № 3", — сообщили в Минэнерго.

В ведомстве также рассказали, что проблемы теплоснабжения рассмотрели на совещании с участием первого заместителя акима Карагандинской области Вадима Басина и акима Темиртау Ораза Таурбекова.

Участники совещания отметили, что нужно ускорить завершение капитального ремонта котла № 2 и газоочистного оборудования.

При посещении ТЭЦ-3 ТОО "Караганда-Энергоцентр" ознакомились с ходом пусковых операций по турбине № 5 после капитального ремонта, а также с вопросами накопления угля. Комитетом совместно с АО "НК "КТЖ" и ТОО "Богатырь-Комир" проводится ежедневная работа по координации перевозки маршрутов угля с целью увеличения запасов.

Ранее сообщалось, что многоэтажки Темиртау страдают от плохого отопления.