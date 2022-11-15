Многоэтажки Темиртау страдают от плохого отопления

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С наступлением холодов вскрылись множество дефектов на теплосетях, а в местной ТЭЦ продырявился котел. В итоге часть города, в котором проживет 185 тысяч человек, вынуждена достать обогреватели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АstanaTV.

В квартирах значительно похолодало. В этом сезоне уже не в первый раз.

"Постоянно включен 24 /7. В прошлом году более менее отопление было. В этом году поздно началось то аварии, то еще что-то. Возмущает. Дети болеют", - жалуется местная жительница.

В такой ситуации семьи в десятках многоквартирных домов Темиртау. И это при том, что наученные горьким опытом КСК поменяли трубы в подвалах, заменили стояки.

В управлении энергетики области не скрывают: есть дефекты на котлах и сетях. Чтобы не усугубить ситуацию, один теплоагрегат отправили в ремонт, но подключили резервный.

"Буквально у нас вчера на ТЭЦ 2 "Арселор Миттал Темиртау" был остановлен котел номер 5 из-за свища на пароперегревателе. Котел выведен на внеплановый ремонт. Сегодня у нас по плану у нас будет введен в работу котел номер 4", - сказал заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Нуржан Накипбеков.

Как сообщают энергетики, теплоснабжение уже восстановлено. Но вот надолго ли? К слову, в сетям в Темиртау уже около 50 лет. Поменять и привести в порядок нужно 400 километров коммуникаций.