Четверых детей нашли живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии

Четыре ребёнка, старшему из которых 13 лет, а младшему — 11 месяцев, выжили в джунглях колумбийской Амазонки. Они провели там более 40 суток после того, как самолёт, на котором они летели, разбился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Легкомоторная Cessna-206 потерпела крушение 1 мая на пути из города Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту находился пилот, четверо детей — братья и сёстры в возрасте 13, девяти, четырёх лет и 11 месяцев, их мать и еще один пассажир. У самолета отказал двигатель, он рухнул в джунги. Все взрослые погибли, а дети выжили.

Когда военным спасателям удалось добраться к месту крушения, они обнаружили тела погибших, но уцелевшие дети к тому времени ушли искать помощь и забрели в тропический лес.

Начались масштабные поиски, в которых участвовали местные жители. Спустя какое-то время поисковики обнаружили место, где останавливались дети, и оставленные ими вещи — детскую бутылочку для питья, ножницы, резинку для волос.

Над джунглями летали вертолеты и транслировали с репродуктора голос бабушки пропавших детей: она просила их остановиться, чтобы их могли найти.

Обнаружение детей живыми после нескольких недель поисков стало "волшебным днём" и "радостью для всей страны", заявил президент Колумбии Густаво Петро.

"Они были одни, они стали примером выживания, который останется в истории", — сказал он.

По словам Густаво Петро, он говорил с их дедом, который сказал ему, что родные джунгли вернули детей.