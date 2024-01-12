Человек труда: инженер-гидротехник рассказал о работе на канале имени Сатпаева

Инженер-гидротехник Павел Кузьмак рассказал о работе на канале имени К.Сатпаева, обеспечивающем водой сразу 3 области страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.

Павел Кузьмак – инженер-гидротехник по эксплуатации гидротехнических сооружений. С 2009 года работает в управлении эксплуатации Карагандинского филиала "Канал имени К. Сатпаева" РГП "Казводхоз".

Канал имени К. Сатпаева – это гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мире. Оно особенно тем, что поднимает воду на высоту 418 метров. Общая протяженность канала составляет 458 километров. На сегодняшний день объект обеспечивает водой Карагандинскую, Павлодарскую и Акмолинскую области. Как гидротехник, Павел Кузьмак занимается поддержанием всех сооружений канала. Это дамбы, плотины, водохранилища.

"Мы находимся на гидроузле №11. Он состоит из водохранилища и плотины №98. В данное время мы подготовили водохранилище к приему будущего паводка. Сегодня здесь хранится 15 млн кубов воды. Даже если паводок будет сильным, мы запросто сможем принять 132-134 млн кубов воды", – говорит Павел Кузьмак.

Несмотря на пенсионный возраст, он продолжает работать с прежним усердием, не теряя интерес к любимому делу.