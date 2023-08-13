Бывший полицейский отнял букет у флориста в Шымкенте: в МВД сделали заявление

В МВД высказались по поводу недавнего скандального инцидента в цветочном магазине Шымкента, где бывший полицейский оскорбил фрлориста и отнял у него букет цветов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Департаментом собственной безопасности проверены, распространяемые в средствах массовой информации сведения касательно неправомерных действий бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова по отношению к работникам цветочного салона "ROMANTIС" и ресто-бара "Eldorado". В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 "Грабёж" УК РК. Правомерность действий сотрудников департамента полиции Шымкента также будут проверены подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 "Халатность" Уголовного кодекса Республики Казахстан", — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что обеспечат объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам.

Напомним, первый инцидент произошёл 8 мая этого года. На пульт 102 Туранского РУП поступил вызов о скандале. На место инцидента прибыли участковые. Однако владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался от подачи заявления. Выяснилось, что скандаливший мужчина — бывший сотрудник полиции.

Второй инцидент был 8 августа. Тогда в соцсетях распространилось видео, где мужчина (позже выяснится, что бывший полицейский), оскорбил флориста и отобрал букет цветов. Заявления в полицию не поступало, однако полицейские заинтересовались видео в соцсетях и разыскали хулигана. Им оказался 33-летний уроженец Туркестанской области. Мужчину привлекли к ответственности за "Мелкое хулиганство" и арестовали на семь суток.