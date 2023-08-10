Экс-полицейский в магазине Шымкента оскорбил флориста и украл букет цветов
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Экс-полицейский в цветочном магазине Шымкента "Romantic" оскорбил флориста и забрал букет цветов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
По данным МВД, инцидент произошёл 8 мая текущего года. На пульт 102 Туранского РУП поступил вызов о скандале. На место прибыли участковые инспекторы. Однако владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался от подачи заявления.
По данному факту в Туранском РУП начато досудебное расследование по статье 191 части 2 пункту 1 "Грабёж с применением насилия".
"В ходе разбирательства установлено, что мужчина в чёрной футболке — бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданного им рапорта по собственному желанию по семейным обстоятельствам", — сообщили в МВД.
Ещё один случай произошёл 8 августа. Судя по видео, покупатель в белой футболке берёт со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. Заявления по данному факту от продавца в полицию не поступало, правонарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей.
Полицейские установили хулигана и доставили в Туранское РУП. Им оказался 33-летний уроженец Туркестанской области. Проживает в Шымкенте. Постановлением суда гражданина К. в соответствии со статьей 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" арестовали на семь суток.
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