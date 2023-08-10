  • 11 Августа, 00:36
  • BAIGENEWS
Более 950 млн тенге вернут за отопление казахстанцам
Казахстанские дипломаты отметили День Абая в Москве
Нурлана Масимова осудили на 10 лет в Павлодаре
Уделять особое внимание межэтническим отношениям поручил Токаев
Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Проверять детские лагеря в плановом порядке невозможно – главный санврач РК
Свыше 500 соцобъектов запустили в Жамбылской области
Дом творчества построят в Экибастузе по просьбе жительницы города
Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Монреале
В Казахстане средний размер совокупной пенсии составил 120 923 тенге
Правительство приняло комплексный план развития Степногорска
Акима Щучинска наказали за грубость в прямом эфире с жителями
В акимате Алматы ответили на жалобу депутата по поводу "кладбища автобусов"
10 дней ищут казахстанку, ушедшую продавать золото на миллион тенге
Казахстанский футбольный клуб оштрафовали за мат болельщиков

Экс-полицейский в магазине Шымкента оскорбил флориста и украл букет цветов

Вчера, 23:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Вчера, 23:52
Вчера, 23:52
133
Фото: скриншот с видео

Экс-полицейский в цветочном магазине Шымкента "Romantic" оскорбил флориста и забрал букет цветов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По данным МВД, инцидент произошёл 8 мая текущего года. На пульт 102 Туранского РУП поступил вызов о скандале. На место прибыли участковые инспекторы. Однако владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался от подачи заявления.

По данному факту в Туранском РУП начато досудебное расследование по статье 191 части 2 пункту 1 "Грабёж с применением насилия".

"В ходе разбирательства установлено, что мужчина в чёрной футболке — бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданного им рапорта по собственному желанию по семейным обстоятельствам", — сообщили в МВД.

Ещё один случай произошёл 8 августа. Судя по видео, покупатель в белой футболке берёт со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. Заявления по данному факту от продавца в полицию не поступало, правонарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. 

Полицейские установили хулигана и доставили в Туранское РУП. Им оказался 33-летний уроженец Туркестанской области. Проживает в Шымкенте. Постановлением суда гражданина К. в соответствии со статьей 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" арестовали на семь суток.

Видео: МВД РК
Видео: МВД РК

Самое читаемое

Наверх