Бывший директор "31 канала" возглавил Госцентр поддержки национального кино

Фото: facebook.com/kurmanbek.zhumagali

Курманбек Жумагали назначен председателем правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта Казахстана.

Представляя Жумагали коллективу центра, министр Асхат Оралов отметил, что работает в сфере масс-медиа и телеменеджмента он около 10 лет. Начинал карьеру в качестве редактора на телеканале "Қазақстан", был редактором-ведущим, корреспондентом Агентства "Хабар". С 2013 по 2018 годы Жумагали руководил пресс-службой акимата Карагандинской области и Управлением внутренней политики Мангистауской области. В 2018–2019 годы возглавлял ТОО "Қазақ Радиолары", был первым заместителем председателя правления АО "РТРК Қазақстан". До настоящего момента трудился на посту генерального директора медиахолдинга "31".

Государственный центр поддержки национального кино был создан в 2019 году для распределения государственных средств на развитие кинематографии и поддержки частных кинокомпаний по примеру других стран.

С 2019 по 2022 годы ГЦПНК выпустил в прокат 14 фильмов, включая ленту "Дос-Мукасан", собравшую в прокате 503,2 миллиона тенге. А такие картины, как "Паралимпиец", "Схема", "Братья" и "Мерген", удостоились призов международных кинофестивалей.

В прошлом году были установлены новые подходы к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70 процентов на исторические, патриотические и имиджевые; 30 процентов на совместное финансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных. Кроме того был расширен круг субъектов кинематографической деятельности и требований для получения государственной финансовой поддержки.

Также через ГЦПНК осуществляется дубляж иностранных фильмов на казахский язык. В 2022 году были продублированы первая часть фильма "Аватар" (ре-релиз 2009 года), "Чёрная пантера. Ваканда на веки" и "Аватар. Путь воды", установивший рекорд кассовых сборов среди переведённых на казахский язык кинолент.