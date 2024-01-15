Бывший аким Павлодара получил новую должность второй раз за полгода

Ержан Иманзаипов назначен на должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Ержан Иманзаипов 1984 года рождения, имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.

С 2006 по 2011 годы работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК, агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 годы был заместителем директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области, затем до 2014 года - руководителем управления, заместителем директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2017 годы занимал должности заместителя акима города Павлодара, заместителя акима города Экибастуза. С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области. С 2019 по 2020 год был акимом Экибастуза. До сентября 2023 занимал должность акима Павлодара.

Напомним, в конце августа стало известно, что Иманзаипова решили снять с должности акима. Позже в акимате объяснили, что это решение было связано с тем, что Ержан Иманзаипов не справлялся со своими обязанностями. Отмечались - ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных (его заместителя задержали по подозрению во взятке), отсутствие требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с населением Павлодара. Кроме того, бывший аким не выполнил многие проекты по благоустройству города. В срок не была проведена установка детских игровых площадок и обустройство новых мусорных площадок во дворах областного центра. По срокам отставало строительство системы канализации в трёх микрорайонах, с опозданием начато строительство здания на территории лыжной базы "Зеленая роща", не завершены проект генерального плана Павлодара и проекты детальной планировки улицы Машхур Жусупа и села Кенжеколь.

До назначения на должность главы управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области руководил региональным управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития.