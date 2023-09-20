Снятый с должности аким Павлодара получил новое назначение

Бывший аким Павлодара Ержан Иманзаипов назначен на должность руководителя регионального управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

"Распоряжением акима Павлодарской области Иманзаипов Ержан Бейбитович назначен на должность руководителя регионального управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в конце августа стало известно, что Иманзаипова решили снять с должности акима.

Позже в акимате объяснили, что это решение было связано с тем, что Ержан Иманзаипов не справлялся со своими обязанностями. Отмечались - ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных (его заместителя задержали по подозрению во взятке), отсутствие требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабленим коммуникации городского акимата с населением Павлодара. Кроме того, бывший аким не выполнил многие проекты по благоустройству города. В срок не была проведена установка детских игровых площадок и обустройство новых мусорных площадок во дворах областного центра. По срокам отставало строительство системы канализации в трёх микрорайонах, с опозданием начаты такие проекты как строительство здания на территории лыжной базы "Зеленая роща", не завершены проект генерального плана города и проекты детальной планировки улицы Машхур Жусупа и села Кенжеколь.