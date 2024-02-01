Бухгалтеры отдела образования Туркестанской области похитили 530 млн тенге

Прокуратурой области начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров ГУ "Отдел образования Жетысайского района". Их подозревают в хищении 530 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

"В ходе следствия установлено, что бухгалтеры данного учреждения в период с 2021 по 2023 годы по предварительному сговору группой лиц, путём изменения анкетных данных сотрудников школы, занимались хищением государственных денег в особо крупном размере выделяемых на заработную плату. Сумма причиненного ущерба составила 530 млн.тенге", - говорится в сообщении.

Три подозреваемых лица водворены в изолятор временного содержания. В последующем с санкции суда они арестованы на два месяца.