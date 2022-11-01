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Бухгалтер спортшколы в Павлодаре обкрадывала свою организацию
Суд не стал лишать ее свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Сотрудники областного департамента экономических расследований выявили хищение бюджетных денег бухгалтером детско-юношеской спортивной школы "Батыр".
Следствие установило, что с 1 января 2018 года по 30 ноября 2020 года она собирала выручку от платных услуг, в том числе проката и пользования спортивным инвентарем, аренды бассейнов и оказания образовательных услуг. При этом приходно-кассовые ордера не выписывала.
"В результате преступных действий финансового работника государству причинен материальный ущерб на 8,3 миллиона тенге, что является крупным размером", – говорится в сообщении ДЭР.
Суд №2 Павлодара учел признание вины, раскаяние, наличие двух малолетних детей и приговорил обвиняемую к трем годам ограничения свободы.
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