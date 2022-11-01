Бухгалтер спортшколы в Павлодаре обкрадывала свою организацию

Фото: pavlodarnews.kz

Суд не стал лишать ее свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сотрудники областного департамента экономических расследований выявили хищение бюджетных денег бухгалтером детско-юношеской спортивной школы "Батыр".

Следствие установило, что с 1 января 2018 года по 30 ноября 2020 года она собирала выручку от платных услуг, в том числе проката и пользования спортивным инвентарем, аренды бассейнов и оказания образовательных услуг. При этом приходно-кассовые ордера не выписывала.

"В результате преступных действий финансового работника государству причинен материальный ущерб на 8,3 миллиона тенге, что является крупным размером", – говорится в сообщении ДЭР.

Суд №2 Павлодара учел признание вины, раскаяние, наличие двух малолетних детей и приговорил обвиняемую к трем годам ограничения свободы.