Будем следить за прозрачностью: международные наблюдатели высказались о выборах в РК

Сегодня за прозрачностью и честностью внеочередных президентских выборов следит 641 международный наблюдатель, среди них 532 — от 10 международных организаций, 109 — из 35 стран, а также представители СМИ из 38 государств мира, передаёт BaigeNews.kz.

На 16-часовом телемарафоне телерадиокорпорации "Казахстан" о своих наблюдениях за выборным процессом высказались секретарь британской всепартийной парламенской группы по сотрудничеству с Казахстаном Табрези Реза и член Манчестерского совета, юрист по права человека Чохан Абид Латиф.

Господин Табрези Реза рассказал, что наблюдает за голосованием в Казахстане не в первый раз, он уже участвовал в качестве наблюдателя на выборах в 2019 году.

"Это еще один важный исторический момент для Казахстана. Я хочу поздравить вас и ваше правительство с тем, что эти выборы являются прозрачными. Я уже был на нескольких участков сегодня с утра и я вижу очень многообещающие результаты. Процесс, конечно, отличается от Великобритании и других стран, но в каждой стране он свой, главное, чтобы всё соответсвовало правилам и было прозрачным. И тогда, я верю, это будут успешные выборы", — сказал Табрези Реза.

Юрист по права человека Чохан Абид Латиф признался, что наблюдает за выборами в Казахстане впервые.

"Я здесь присутвую в качестве международного наблюдателя на ваших выборах, с утра мы посетили несколько участков. Мы приходили и видели, что очень много людей делали свой выбор, голосовали. Но я заметил, что не так много молодых людей приходят голосовать. Нам очень важно призывать молодёжь, чтобы они участвовали в выборах. Потому что молодёжь — это наше будущее. Но в целом, это мой первый визит и мне очень нравится эта страна. И я надеюсь, что и в последующие годы я тоже смогу приезжать на выборы в вашей стране. Я хочу также поздравть всех кандидатов. И мы будем следить за тем, чтобы эти выборы были прозрачными, независимыми, честными и справедливыми, — заявил спикер.

Напомним, 20 ноября в Казахстане стартовали внеочередные президентские выборы. По республике начали работу 8150 избирательных участков. 86 из них открылись с шести утра, 47 из них в местах временного пребывания граждан.

Всего приступили к работе более 10 тысяч избирательных участков. По данным МИД РК, открыты участки для голосования в Пекине, Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Улан-Баторе, Джакарта и Бангкоке. Граждане Казахстана в Японии и Республике Корея одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на внеочередных выборах Президента РК.