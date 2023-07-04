Бублик победил непростого соперника на старте Уимблдона-2023

Фото: sports.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (26-я ракетка мира) провел первый матч на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В рамках встречи 1/64 финала казахстанский теннисист встретился с американским спортсменом Маккензи Макдональдом (54-я позиция АТР). Бублик одержал победу в четырёх сетах с общим счётом 6:7, 6:4, 6:4, 6:4. Игра продлилась два часа и 51 минуту.

Отметим, что в следующем круге Бублик / Макдональд сыграет с американцем Джеффри Джон Волфом, который обыграл француза Энцо Коко в трёх сетах.

Ранее в Германии Александр Бублик сенсационно завоевал исторический титул, став победителем турнира серии ATP 500.