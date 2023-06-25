Бублик сенсационно завоевал исторический титул в Германии

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, встретился с россиянином Андреем Рублевым (7-е место) в финале турнира в немецкой Галле (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик сенсационно одержал победу в трех сетах — 6:3, 3:6, 6:3 — и стал победителем турнира. Эта победа стала для Александра исторической: ранее он даже не выходил в финал турнира серии ATP 500. Также для казахстанца это второй титул ATP в карьере — первый он завоевал в 2022 году на турнире ATP 250 в Монпелье (Франция).

По ходу турнира в Галле Александр Бублик также победил хорвата Борну Чорича (14-е место) — 6:3, 6:1, немца Яна-Леннарда Штруффа (21-е место) — 6:3, 6:7, 6:3, итальянца Янника Синнера (9-е место) — 7:5, 2:0 (соперник снялся) и немца Александра Зверева (22-е место) — 6:3, 7:5.

Добавим, что Александр Бублик является лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде в рейтинге ATP, в то время как Андрей Рублев занимает второе место среди российских теннисистов.