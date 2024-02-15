Брата и сестру убитой Миланы Давыдовой готовятся передать родственникам в Экибастуз

Родных сестру и брата Миланы Давыдовой, которую нашли убитой в сельской местности Экибастуза, собираются забрать к себе родственники. Семья сразу после трагедии начала готовить документы на опекунство, однако процесс этот оказался не столь быстрым. Сейчас же 9-летний мальчик и 6-летняя девочка находятся в региональном центре поддержки, и каждый день в ожидании, когда же их заберут. Корреспондент BaigeNews.kz узнал как проходит процедура

Трагедия с 7-летней Миланой Давыдовой произошла в ноябре 2023 года. Тогда, после слов матери о пропаже дочери, на поиски бросились спасатели, полицейские, волонтеры и неравнодушные жители региона. Прочесывали буквально каждый метр в степи, а спустя два дня выяснилось, что ребенок находился практически возле дома. Мама Миланы созналась в убийстве ребенка. Женщину задержали полицейские, а брата и сестру Миланы забрали органы опеки.

"После трагедии, которая произошла с Миланой Давыдовой, двое несовершеннолетних детей были помещены в региональный центр поддержки города Экибастуза. Сейчас они находятся в данном центре, посещают школу. Родственники со стороны мамы брат Олег со своей супругой Мариной на сегодняшний день подготавливают все необходимые документы. Отделом образования проводится вся необходимая работа с данной семьей. Помогают в оформлении документов на гостевую семью. Проходят школу приемных родителей. При оформлении над несовершеннолетними близкими родственниками наличие сертификата главное требование на сегодня по закону. Они посещают детей два раза в неделю", - сообщила уполномоченная по правам ребенка Павлодарской области Наталья Покидова.

Супруга родного дяди Миланы рассказала, когда узнали о смерти девочки, сразу же приняли решение, что остальные дети жить в детском доме ни в коем случае не будут. Знают их с рождения, и пока семья Миланы жила в Экибастузе, общались довольно близко.

"Когда первый сын у них родился, они жили в Экибастузе. Отец зарабатывал хорошо, на тот момент у него зарплата 200 тысяч была. Мы тогда с сестрой моего мужа сняли им однокомнатную квартиру. Они там первое время жили, всего месяца два. Но она (мама Миланы Давыдовой — прим.авт.) пила. Зарплату отец получит, на следующий день денег уже нет. Он на работу, а она с этой зарплатой. И вот ему (отцу Миланы — прим.авт.) через знакомых посоветовали в деревню. Там хозяева вообще пить не разрешали. Допустим праздник Новый год, день рождения раз в год, бутылку могли дать и все. Она работала там, получала хорошее АСП. Я тут в Экибастузе хорошие вещи, ковры меняю, старые стираю, к ним в деревню передаю. Тюль меняю, им передаю. Мы без внимания семью никогда не оставляли. Семья к нам приезжала, и дети не хотели от меня уезжать. Но приезжать к нам, это значит невозможно выпить. Приезжали в город, чтобы закупаться, потому что в деревне все равно дорого", - вспоминает супруга родного дяди Миланы Марина Давыдова.

Приезжая в город, мама Миланы в некоторой степени ответственно относилась к детям. Всегда закупала продукты, лекарства, вещи. Однако слабость к алкоголю проявлялась, сдерживали ее обстоятельства и опять же, дочери и сын. Марина Давыдова отмечает, что Милана была очень жизнерадостным ребенком, а случай с ее первым побегом, о котором говорили родители, вполне может быть оправдан.

"Сами понимаете какое отношение в семье, естественно ей не нравилось, что мать употребляла алкоголь. Какому ребенку понравиться, если он видит свою маму или своего папу в алкогольном опьянении. Поэтому Милана проявляла к ней агрессию. Она очень умная девочка была. Рассуждала в свои годы, как подросток. Она все понимала, что говорили, что делали. Помогала, очень хозяйственная была. Увлеченная была, добродушная, открытая. С любым на контакт шла и прямо говорила, что ей не нравится", - говорит Марина.

Сразу после похорон семья дяди Миланы принялась собирать документы на оформление 9-летнего мальчика и 6-летней девочки. Думали, что пройдет все быстро, но оказалось, что процедура сложная. Причем, в опеке пока отказывают.

"Я все-таки думала, что дядя, он же родной, что он может забрать. Потому что когда список документов нам давали, там в скобках было дядя, тетя. Я поэтому думала, что они, как родные, могут быстро опекуном стать. Нам сказали, что опекунство оформить вы не сможете, потому что это возможно только когда суд присудит наказание. Но нам сказали, что можем оформить гостевую семью. Мы сразу начали собирать документы, до конца 2023 года все прошли, справки получили. Пошли в ЦОН подавать, а они нам другое говорят, что надо было школу приемных родителей пройти", - рассказывает Марина Давыдова.

Сейчас родственники посещают школу приемных родителей. Говорят, готовы выполнить все условия, только бы дети поскорей оказались у них дома. Есть собственные дети и уже семейный быт начали перестраивать. Подготовили две комнаты, отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. Заказали мебель, чтобы у каждого была своя кровать, стол, шкаф. К слову, родной отец забрать детей не может.

"Он является биологическим отцом, но со слов матери. По документам отцовство не принято, поэтому на сегодняшний день у него нет возможности оформить детей, установить отцовство и забрать детей на воспитание. Нет возможности заниматься, дальше воспитывать детей. На сегодняшний день он официально трудоустроен, но возможности не имеет. Это очень долгая процедура. У него нет постоянного места жительства. При оформлении детей нужно создать условия", - рассказала уполномоченная по правам ребенка Павлодарской области Наталья Покидова.

К слову, сейчас родственники Миланы посещают в центре ее брата и сестру дважды в неделю. Не пропускают ни одну встречу и каждый раз подбадривают детей, указывая, что уже совсем скоро их можно будет забрать.