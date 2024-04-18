Брат Бишимбаева несколько раз консультировался со знакомым врачом по телефону в день смерти Нукеновой

В Астане продолжается судебное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Очередное заседание началось с допроса свидетеля Ерсултана Сарсенбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ерсултан Сарсенбаев работает врачом-неонатологом в Астане. С подсудимым Бакытжаном Байжановым они познакомились в конце октября, когда свидетель хотел арендовать островок в ресторане Bau. 9 ноября, в день смерти Салтанат Нукеновой, Байжанов звонил Сарсенбаеву несколько раз.

Первый раз Байжанов позвонил ему в 15.33 часов и спросил, может ли человек долго спать при алкогольном опьянении. При этом подсудимый уточнил, что это выпила его женгешка (сестра брата – прим. ред.). Сарсенбаев спросил, сколько она выпила. На что Байжанов ответил: "до утра с братом пили". Тогда свидетель сказал: "Я не нарколог, это не моя специализация, но алкогольное опьянение, алкогольная интоксикация тоже опасно" и рекомендовал вызвать скорую помощь.

Через какое-то время Ерсултан Сарсенбаев сам перезвонил Байжанову, чтобы узнать проснулся ли человек и вызвали ли они скорую. Байжанов тогда ответил, что Салтанат до сих пор спит. Сарсенбаев тогда спросил, нет ли следов драки. Байжанов снова повторил, что брат с женгешкой до утра выпивали, поругались и что у Салтанат под глазом есть покраснения. Врач просил его осмотреть Салтанат на наличие других повреждений, на что подсудимый сказал, что из этических соображений не может осматривать супругу брата.

Байжанов попросил Сарсенбаева приехать осмотреть женгешку, но свидетель отказал ему. И второй раз посоветовал вызвать скорую помощь. Кроме того, он сказал, что в Казахстане есть частная скорая помощь.

После 18.00 Байжанов ещё несколько раз звонил врачу, во время этих звонков Сарсенбаев также рекомендовал вызывать скорую помощь.

Ранее в Управлении здравоохранения сообщили, что "скорая" получала вызов из ресторана Bau в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).