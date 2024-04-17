Боюсь рожать, не хочу регистрировать брак: на что Салтанат Нукенова жаловалась подруге

В Астане на судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой снова пригласили свидетеля - близкую подругу погибшей Аиду Ахмедину, передаёт BaigeNews.kz.

Судья сравнила переписку из телефона свидетеля и скриншоты из дела. Все участники процесса убедились, что имеющаяся в телефоне переписка Ахмединой и Нукеновой совпадает со скриншотами, включёнными в дело, но из дела выпали несколько кусков беседы. Их в зале суда зачитала Ахмедина.

"Нукенова: Теперь я не знаю, если я сейчас уйду, он будет думать: "Вот тварь. Я для неё всё, а она ушла, неблагодарная, растоптала меня" и так далее. Она просто так не уйдёт. Иногда прикрывается нормальным. Не знаю, я сама запуталась, но жить не могу с ним. Я хочу быть одна. Это не лечится. Эти люди никогда не лечатся. Они ходят к психологу, чтобы рассказать, какие они классные, а все дураки. Внимание и одобрение получить. А то, что я второй раз ушла, это всё, конец, возвращаться нельзя. Он сейчас на всё будет готов, пока я не прощу. А потом будет издеваться и мстить. Но он прошёл психотерапию. Мы в Алматы ездили. За два месяца 10 тысяч долларов отдал своему психологу. Она из Таиланда прилетела. Москвичи. А точку ноль. И не меняется. Я хотела сделать это и уйти. Он начал делать всё, чтобы я осталась, и говорить всё, чтобы я осталась. Он мне спать не даёт. Сам не спит ночами. Ночью я вообще не сплю".

Ахмедина: Вот поэтому у него крыша едет.

Нукенова: Он вообще не спит практически.

Ахмедина: Ты лежишь, спишь. А он вокруг ходит, что ли?

Нукенова: У него параноические мысли постоянно. Да, разговаривает со мной, спрашивает что-то, психует, орёт, если не слушаю его. Я объясняю, что не спала двое суток, хочу спать. Он говорит, значит, тебе наплевать на меня. Мне жалко его, жануля, если честно. Он реально травмирован и болен. Я вроде как пыталась ему помочь, но я сама себя угроблю.

Ахмедина: Конечно, есть в нём много хорошего. Это того не стоит, пока он сам.

Нукенова: Он может и не виноват, я не знаю.

Ахмедина: Блин, как же так, что таким родился или таким стал?

Нукенова: Может, правда, ему в психушке полежать? Но мне надо о себе думать. Я боюсь рожать. Я не хочу регистрировать брак.

Ахмедина: С бывшей женой тоже самое было?

Нукенова: Да, тогда он просто много работал, его не было с утра до ночи. Сейчас он со мной 24 на 7. Сутками. Я устала. Ни с кем не общаюсь, кроме него. Он каждый шаг контролирует", - озвучила переписку Аида Ахмедина.

"Орать, обзывать, унижать. Я постоянно в страхе", "Хочется свободно гулять, без надзирателя. Я просто на кровати дома лежу, какое счастье, что никто не придёт, не будет орать и просить внимания", - озвучили в суде выпавшие куски переписки.

Ранее переписку Нукеновой и Ахмединой от 19 апреля 2023 года озвучивала прокурор.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).